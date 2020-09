Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der Automobilhersteller Fiat Chrysler haben sich auf offizielle Fusionsgespräche verständigt. Das teilten beide Unternehmen mit.



Der Verwaltungsrat von PSA hatte am Abend grünes Licht für eine Fusion gegeben. Der neue Verbund strebt einen Absatz von rund neun Millionen Fahrzeugen an. Es soll keine Fabrik geschlossen werden. Größer sind nur noch VW, Toyota und der Renault-Nissan-Verbund. Fiat Chrysler und PSA sind an der Börse rund 50 Milliarden Dollar wert.