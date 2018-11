Camila Cabello mit dem «Best Song Award». Quelle: Ian West/PA Wire/dpa

Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV Europe Music Awards im nordspanischen Bilbao abgeräumt. Die 21-Jährige gewann bei der Mega-Show in den wichtigen Kategorien Bester Song (für ihren Chart-Hit "Havana"), Beste Künstlerin sowie Bestes Video.



Ihre Mitbewerberin und gute Freundin Ariana Grande ging dagegen leer aus. In der Kategorie "Best German Act" siegte Mike Singer, der zusammen mit Bausa, Namika, Feine Sahne Fischfilet und Samy Deluxe nominiert war.