Volkswagen bricht Verkaufsrekord. Quelle: Dirk Waem/BELGA/dpa

Die Volkswagen-Kernmarke VW hat 2017 mehr Autos an die Kunden gebracht als je zuvor. Insgesamt wurden weltweit 6,23 Millionen Wagen mit dem VW-Emblem übergeben - 4,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das gab das Unternehmen in Detroit bekannt.



VW profitierte vor allem vom starken Geschäft in China - dort seien 3,18 Millionen Autos ausgeliefert worden, 5,9 Prozent mehr als 2016. In Deutschland gab es jedoch 2017 einen deutlichen Rückgang um 4,7 Prozent auf 531.600 Fahrzeuge.