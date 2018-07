Seehofer will die Asylpolitik deutlich verschärfen. Archivbild Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Innenminister Horst Seehofer (CSU) will die Gangart gegenüber Schutzsuchenden verschärfen. So sieht sein "Masterplan Migration" eine Ausweitung der Abschiebehaftplätze vor. Die Bundesländer sollten zum Ausbau ausreichender Haftplätze angehalten werden.



"Um der Notlage bei Abschiebehaftplätzen zu begegnen" sollte die "Trennung von Abschiebungsgefangenen und anderen Häftlingen" vorübergehend ausgesetzt werden. Zudem ist die Rede von "Gewahrsamseinrichtungen" des Bundes an Verkehrsflughäfen.