Immer mehr Senioren sind im Internet unterwegs.

Quelle: Katja Sponholz/dpa

Immer mehr ältere Menschen gehen ins Netz - und treiben damit die Nutzung des Internets in Deutschland weiter voran. Wie aus dem Digital-Index 2018/2019 der Initiative D21 hervorgeht, sind inzwischen 84 Prozent der Bevölkerung in Deutschland online. Ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent.



Einen entscheidenden Anteil an den Steigerungen haben die älteren Generationen. Demnach sind heute 79 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 45 Prozent der über 70-Jährigen online.