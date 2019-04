Weite Teile von Mosambik wurden von dem Zyklon verwüstet.

Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

In Mosambik sind nach dem verheerenden Zyklon "Idai" 900.000 Dosen eines Cholera-Impfstoffs eingetroffen. Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO mitteilte, könne damit am Mittwoch eine große Impfaktion gestartet werden.



Die Zahl der Cholera-Fälle stieg derweil auf mehr als 1.000. Laut WHO hat das Gesundheitsministerium in Mosambik inzwischen 1.428 Fälle gemeldet. Bislang sei ein Mensch an Cholera gestorben. Derzeit gehe man davon aus, dass die Zahl noch weiter steigen werde.