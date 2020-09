Touristen vor dem Pariser Louvre tragen Mundschutzmasken.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa/Bild vom 02.03.2020

Im Kampf gegen das Coronavirus verbietet Frankreich grundsätzlich Veranstaltungen mit über 1.000 Menschen. Das kündigte Gesundheitsminister Olivier Veran in Paris nach einer Sitzung des Sicherheitsrats an.



Veran ließ erkennen, dass es Ausnahmen geben werde. Er sagte, dass nun eine Liste mit Veranstaltungen, die "nützlich für das Leben der Nation" seien, erstellt werde. Dazu gehörten etwa Demonstrationen. Bisher steckten sich in Frankreich über 1.100 Menschen mit dem Coronavirus an. 19 Menschen starben.