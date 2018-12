Es ist bereits der vierte große Protesttag der "Gelbwesten".

Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Die Zahl der Festnahmen bei den teils gewaltsamen "Gelbwesten"-Protesten am Samstag in ganz Frankreich ist auf mehr als 1.700 gestiegen. Das teilte das französische Innenministerium auf Twitter mit. 1.220 Menschen kamen den Angaben zufolge in Polizeigewahrsam. 264 Menschen wurden verletzt.



In Paris zündeten Randalierer Autos an und versuchten, Barrikaden zu errichten. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Wut richtet sich gegen die Reformpolitik der Regierung.