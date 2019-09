Ölrückstrände an einem Strand in Brasilien.

Quelle: ---/Ibama/dpa

Mehr als 100 Öllecks sorgen an der Nordostküste Brasiliens für Verschmutzungen. Betroffen seien 46 Städte, darunter etliche Touristenziele wie die bekannten Strände Jericoacoara und Praia da Pipa, wie die Umweltbehörde mitteilte. Über die Größe der Rückstände machte sie keine Angaben.



In Aufnahmen brasilianischer TV-Sender waren jedoch Ölteppiche im Meer und Öllachen an der Küste zu sehen. Nach Behördenangaben verendeten durch die Verschmutzungen sieben Meeresschildkröten.