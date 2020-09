Polizisten protestieren in Brasilien (Archiv)

Während eines Polizeistreiks im brasilianischen Bundesstaat Ceara sind in wenigen Tagen mehr als 100 Morde verübt worden. Das berichten Behörden und Medien. Die Polizei in Ceara fordert mehr Lohn, seit Mitte der Woche sind die Sicherheitskräfte im Ausstand. Daraufhin kam es in dem Bundesstaat mit fast neun Millionen Einwohnern zu einer Explosion der Gewalt.



Brasilien ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Nach dem aktuellen Gewaltmonitor kam es im Jahr 2019 zu 41.635 Morden.