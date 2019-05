Demonstration für Klimaschutz in Hamburg. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Zwei Tage vor dem Haupttag der Europawahl gehen weltweit erneut Menschen für eine bessere Klimapolitik auf die Straße. Bei der zweiten Auflage ihres Großprotests planen die Organisatoren des Netzwerks Fridays for Future heute Kundgebungen an mehr als 1.600 Orten in über 120 Ländern.



Mindestens 218 deutsche Städte sind dabei, so viele wie in keinem anderen Land. In Neuseeland gingen bereits Zehntausende Schüler in der Hauptstadt Wellington und mehr als 20 anderen Städten auf die Straße.