Ein Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen und anderen Staatsbürgern an Bord ist im chinesischen Wuhan zum Rückflug nach Deutschland gestartet. Der Airbus wird am Mittag in Deutschland erwartet. Es gebe unter den Passagieren niemanden, der mit dem Coronavirus infiziert sei, und auch keine Verdachtsfälle, sagte Außenminister Heiko Maas. Nach der Landung sollen die Passagiere 14 Tagen lang in Quarantäne kommen.