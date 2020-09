Der ehemalige Interpol-Chef Meng Hongwei. Archivbild

Quelle: Du Yu/Xinhua/dpa

Der ehemalige Chef der internationalen Polizeiorganisation Interpol, Meng Hongwei, ist in China wegen Korruption zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das teilte ein Gericht in der ostchinesischen Stadt Tianjin mit.



Zudem muss der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von zwei Millionen Yuan (etwa 260.000 Euro) zahlen. Meng Hongwei wurde im Herbst 2018 in China festgenommen. Damals war er vom Interpol-Sitz in Frankreich in seine Heimat gereist und festgenommen worden.