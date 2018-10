Teilnehmer der LGBT-Parade in Taipeh. Quelle: Chiang Ying-Ying/AP/dpa

Schrill und farbenfroh: Mehr als 130.000 Menschen haben in den Straßen von Taiwans Hauptstadt Taipeh bei der alljährlichen Gay-Pride-Parade gefeiert. Die Teilnehmer forderten Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehen und warben für die Teilnahme an mehreren Referenden zu diesen Fragen am 24. November.



2017 hatte Taiwans Verfassungsgericht die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Bei der Umsetzung gibt es aber wegen des Widerstands der konservativen Opposition kaum Fortschritte.