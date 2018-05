Versicherungskonzern Axa will den Wettbewerber XL Group kaufen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Der französische Versicherungsgigant Axa will den amerikanischen Wettbewerber XL Group für 15,3 Milliarden US-Dollar (12,4 Mrd. Euro) kaufen. Die XL Group bietet vor allem Versicherungen für andere Versicherer an.



Axa bietet den Aktionären der XL Group 57,60 US-Dollar pro Aktie, wie der Konzern in Paris mitteilte. Das ist eine Prämie von 33 Prozent. Die Aktionäre und Regierungsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen. Axa erwartet den Vollzug der Übernahme im zweiten Halbjahr 2018.