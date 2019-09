Demonstranten flüchten in Paris vor Tränengas.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Bei Protesten in Paris hat die Polizei nach eigenen Angaben mindestens 163 Menschen festgenommen. Rund 120 von ihnen wurden bis zum Abend in Gewahrsam genommen, wie der TV-Sender BFMTV unter Berufung auf Ermittler berichtete.



Fast 400 Menschen seien zudem kostenpflichtig verwarnt worden, weil sie in verbotenen Bereichen der Stadt protestierten, teilte die Polizei mit. Am Rande einer Demonstration für mehr Klimaschutz kam es zu Ausschreitungen. Nach unabhängigen Schätzungen nahmen rund 15.000 Menschen an der Demo teil.