Festteilnehmer bewerfen sich gegenseitig mit Tomaten.

Quelle: Alberto Saiz/AP/dpa

Rund 20.000 Menschen haben im ostspanischen Bunol an der traditionsreichen Tomatenschlacht "La Tomatina" teilgenommen. Wie jedes Jahr am letzten Mittwoch im August bewarfen sich Spanier und Besucher aus aller Welt wieder 60 Minuten lang mit überreifen Tomaten.



Dabei wurden laut Veranstaltern 150 Tonnen Tomaten eingesetzt. Das sind 5.000 Kilogramm mehr als 2018. Nach dem Guinness-Buch der Rekorde ist es die größte Lebensmittelschlacht der Welt. "La Tomatina" fand erstmals in den 1940er Jahren statt.