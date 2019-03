In einem Hafen in Qingdao werden Container verladen.

Quelle: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Die chinesischen Exporte sind im Februar unerwartet stark um 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Die Importe verringerten sich um 5,2 Prozent.



Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA gingen Chinas Ausfuhren in die USA in den ersten beiden Monaten des Jahres in US-Dollar berechnet um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, berichtete die Zollverwaltung in Peking. Die Importe aus den USA fielen im Januar und Februar sogar um 32,2 Prozent.