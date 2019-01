Ein Räumfahrzeug befreit einen Gehweg vom Schnee.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das seit Tagen andauernde Schneechaos in den bayerischen Alpen ist noch nicht vorbei. Nach einer kurzen niederschlagfreien Atempause für Helfer und Anwohner schneit es in Katastrophenregionen am Alpenrand weiter. Bei Plusgraden begann es teilweise zu tauen. Der dann nasse Schnee ist eine weitere Belastung für die Dächer.



"Wir verzeichnen am Morgen 25 Zentimeter Neuschnee in Teisendorf, 30 Zentimeter in Ruhpolding und 21 Zentimeter in Garmisch", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.