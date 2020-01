Die verheerenden Buschbrände im Südosten Australiens haben inzwischen 24 Menschen das Leben gekostet und am Wochenende weitere Landstriche zerstört. Ein 47-Jähriger erlitt einen tödlichen Herzinfarkt, als er südwestlich der Hauptstadt Canberra ein Grundstück vor der Feuersbrunst schützen wollte, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales mit.



Im Bundesstaat Victoria werden zudem noch sechs Menschen vermisst. In New South Wales wüten rund 170 Buschbrände, In Victoria sind es etwa 50 Brände. Die Opferzahl könnte also noch weiter ansteigen.