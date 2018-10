Planenschlitzer sind ein großes Thema in der Transportbranche. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Planenschlitzer haben auf einem Parkplatz an der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt mehr als 200 Fernseher aus einem Lastwagen gestohlen. Die Diebe schlitzten die Plane des Sattelzugs bei Könnern mehrfach auf, um an die Ladung zu kommen. Das teilte die Autobahnpolizei mit.



Insgesamt stahlen sie am Sonntag 228 original verpackte Fernseher im Wert von rund 91.000 Euro. Als der Fahrer den Diebstahl bemerkte, waren die Täter bereits verschwunden.