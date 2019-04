Antwortpost vom Osterhasen im Postamt Ostereistedt. Archivbild

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Der Osterhase hatte viel zu tun: 40.560 Kinder aus aller Welt haben an seine Adresse im niedersächsischen Ostereistedt geschrieben und eine Antwort bekommen. Aus dem Ausland seien dieses Mal 1.500 Kinderbriefe eingegangen, sagte eine Post-Sprecherin.



Seit vor 37 Jahren erstmals Briefe an den Osterhasen in Ostereistedt ankamen, beantworten aktive und ehemalige Mitarbeiter der Postfiliale Zeven die Schreiben. Zehn Mitarbeiter gehören mittlerweile zum Team.