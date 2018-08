Die Aufnahme einer Wärmebildkamera zeigt Seoul. Quelle: -/YNA/dpa

Auch Südkorea ächzt seit mehr als zwei Wochen unter extremer Sommerhitze. Mit 41 Grad wurde in Hongcheon im Nordosten des Landes die bisher höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 100 Jahren gemessen.



Fast das ganze Land ist von der Hitze betroffen. Selbst in der Nacht gehen die Temperaturen derzeit nur geringfügig auf 30 Grad zurück, so dass die Koreaner "tropische Nächte" erleben. Die Hitzewelle setzte in diesem Jahr nach dem Ende der Regenzeit am 11. Juli ein.