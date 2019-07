In Spanien wurde der Hitzerekord gebrochen. Archivbild

Die Hitzewelle in Spanien hat am vergangenen Wochenende gleich in mehreren Orten Temperaturrekorde gebrochen. Sieben Mal seien in verschiedenen Landesteilen die höchsten Werte aller Zeiten gemessen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press.



Die höchste Temperatur überhaupt sei in den vergangenen Tagen in Lleida in Katalonien verzeichnet worden, wo am Samstag 43,4 Grad gemessen wurden. Der bisherige Höchstwert vom 7. Juli 2015 habe bei 41,2 Grad gelegen, hieß es.