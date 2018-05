Dramatische Szenen spielten sich im baden-württembergischen Creglingen ab: Dort starb ein 79 Jahre alter Mann bei einer Rettungsaktion für seinen beim Schlittschuhlaufen in einen See eingebrochenen Enkel, wie die Polizei in Heilbronn am Mittwoch mitteilte. Der Großvater konnte bei dem Unglück am Dienstag den acht Jahre alten Jungen aus dem eiskalten Wasser retten. Er brach aber selbst ein. Der 79-Jährige konnte zwar von Helfern an Land gebracht werden, verstarb aber.