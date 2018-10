Der Protestzug führte durch Londons Zentrum bis zum Parlament. Quelle: Yui Mok/Press Association/dpa

Es war einer der größten Protestzüge in London seit Jahren: Mehr als eine halbe Million Menschen haben nach Veranstalterangaben in der britischen Hauptstadt gegen den Brexit demonstriert. Bürgermeister Sadiq Khan, ein Labour-Politiker, sprach von einem "historischen Moment" der Demokratie.



Aufgerufen hatte die Kampagne "People's Vote", die ein zweites Referendum zum EU-Austritt durchsetzen will. Nach ihrem Willen sollen die Briten das Recht bekommen, über ein finales Abkommen abzustimmen.