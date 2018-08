Die Beratungen im UN-Sicherheitsrat über eine Waffenstillstands-Resolution hatten auch am Freitag wegen anhaltender Einwände Russlands ohne Abstimmung geendet. Das Votum soll nach Angaben von Diplomaten in New York nun am Samstagmittag stattfinden. Die Verhandlungen wurden fortgesetzt, um einen Text zu formulieren, der auch die Zustimmung Russlands findet. "Wir werden heute Nacht weiterarbeiten und morgen dann hoffentlich zurückkommen und abstimmen", sagte der schwedische UN-Botschafter Olaf Skoog am Freitag. Kuwaits UN-Botschafter Mansur al-Otaibi sagte, es gebe noch keinen Konsens über die Vorlage. "Aber wir sind nah dran", fügte der derzeitige Vorsitzende des Sicherheitsrats hinzu.