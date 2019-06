Müllarbeiter in Hannover holen Haushaltsmüll ab. Symbolbild

Je nach Wohnort bezahlen Haushalte in Deutschland nach einer Studie sehr unterschiedliche Müllgebühren. Am günstigsten ist es in Flensburg, Nürnberg und Magdeburg, am teuersten in Leverkusen, Moers und Bergisch Gladbach. Das ergab ein Vergleich des Forschungsunternehmens IW Consult für den Eigentümerverband Haus und Grund.



Demnach klaffen die jährlichen Gebühren zum Teil um mehr als 600 Euro auseinander. Berechnet wurde die Müllrechnung einer vierköpfigen Familie in einem Einfamilienhaus.