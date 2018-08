In Paris wurde Whisky im Wert über 650.000 Euro gestohlen. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/A3818_Klaus-Dietmar_Gabbert/dpa

Einbrecher haben in Paris aus einem Geschäft Whisky im Wert von mehr als 650.000 Euro gestohlen. Die französische Nachrichtenagentur afp meldete, dass zwei Menschen in das Geschäft im noblen achten Pariser Stadtbezirk eingedrungen seien und insgesamt 69 Flaschen erbeuteten.



Darunter befand sich auch eine Flasche japanischen Karuizawa-Whiskys aus dem Jahr 1960, genannt "The Squirrel" - davon soll es weltweit nur 41 Flaschen geben. Allein diese Flasche werde auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.