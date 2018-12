Kritiker wollen das Engagement von externen Beratern beenden.

Die Bundesregierung hat in den vergangenen fünf Jahren mindestens 716 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach wurden seit 2014 insgesamt 3.804 Verträge mit Beratern abgeschlossen, also mehr als 700 pro Jahr.



Das Engagement externer Experten ist umstritten. Kritiker meinen, dass externer Sachverstand zu teuer sei angesichts der mehr als 20.000 Mitarbeiter in den Ministerien.