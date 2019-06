Die Rentner in Ost und West bekommen mehr Geld. Archivbild.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli spürbar an. In Westdeutschland können sich die Rentner über einen Zuwachs um 3,18 Prozent freuen, im Osten sind es sogar 3,91 Prozent.



Damit nähern sich die Renten in Ostdeutschland weiter an die Westrenten an. Der Rentenwert im Osten steigt auf 96,5 Prozent des Westwerts. 2024 sollen die Renten in Ost und West gleich sein. Die Renten steigen vor allem wegen der positiven Lohnentwicklung.