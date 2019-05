830. Hamburger Hafengeburtstag.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Mehr als eine Million Menschen haben in Hamburg den 830. Hafengeburtstag gefeiert. Das dreitägige Volksfest endete am Nachmittag traditionell mit der großen Auslaufparade, die vom Feuerlöschboot "Branddirektor Krüger" angeführt wurde.



Zu den Programm-Highlights des weltweit größten Hafenfests zählten neben der Ein- und Auslaufparade das Schlepperballett und das große Feuerwerk am Samstagabend sowie ein live aus der Elbphilharmonie übertragenes Konzert der Geigerin Anne-Sophie Mutter.