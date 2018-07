In der benachbarten Präfektur Okayama suchten Rettungskräfte weiter mit Hubschraubern nach Überlebenden in den Flutgebieten. Das Hochwasser gehe aber schrittweise zurück, sagte eine Sprecherin der örtlichen Katastrophenschutzbehörde. Viele Katastrophenopfer wurden in schlichten Notunterkünften untergebracht oder blieben in ihren oftmals beschädigten Häusern ohne Strom und fließendes Wasser. Dies entwickele sich auch wegen der Hitze zu einem Problem, erklärten die Behörden. Entspannung ist allerdings noch nicht in Sicht: Taifun "Maria" bewegt sich von Süden in Richtung Japan. Die Behörden warnten vor hohen Wellen und starkem Wind auf der südlichen Inselkette Okinawa.