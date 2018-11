Aus der Antwort auf die Anfrage, über die zuerst die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) berichtet hatten, ergibt sich zudem, dass jüngere Arbeitnehmer häufiger ohne Pause arbeiten: Bei den 15- bis 29-Jährigen gaben das 31 Prozent der Befragten an, bei den Beschäftigten ab 50 waren es 26 Prozent. Im Vergleich zu einer Befragung 2015 erhöhte sich der Gesamtanteil von Arbeitnehmern, die häufig keine Pause machen, leicht von 27 auf 28 Prozent.



Als Gründe für die Pausenausfälle gaben die Beschäftigten am häufigsten "zu viel Arbeit" und "passt nicht in den Arbeitsablauf" (jeweils 63 Prozent) an. Nur 26 Prozent der Befragten sagten, sie verzichteten freiwillig auf eine Pause. 14 Prozent arbeiteten durch, um früher Feierabend machen zu können. Zu den am stärksten betroffenen Branchen gehören die Bereiche Gesundheit und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht sowie das Gastgewerbe.