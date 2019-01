Zahlreiche 10, 20 und 50 Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch.

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Die Menschen in Deutschland sind trotz der Zinsflaute in der Summe so vermögend wie nie zuvor. Das Geldvermögen der Privathaushalte stieg im dritten Quartal 2018 erstmals über die Marke von sechs Billionen Euro, erklärte die Deutsche Bundesbank.



Gegenüber dem zweiten Quartal erhöhte sich die Summe um 76 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 6.053 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür seien vor allem Bargeld, Bankeinlagen sowie Kursgewinne bei Aktien und bei Anteilen von Investmentfonds.