Spanischer Eurofighter (Archiv).

Quelle: Paco Campos/EFE/EPA/dpa

Die spanische Regierung hat Investitionen in Höhe von 7,3 Milliarden Euro zur Modernisierung der Armee angekündigt. So sollen fünf Fregatten und neue Radpanzer gebaut werden. Die spanische Luftwaffe hat 73 Eurofighter bestellt, die von einem europäischen Konsortium gebaut werden.



Die Pläne erstrecken sich bis 2032. Verteidigungsministerin Margarita Robles sprach auch von "Sozialausgaben". So würden in Problemregionen wie Galicien und Asturien mehr als 7.000 Jobs entstehen.