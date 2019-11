In Indonesien bebte wieder einmal die Erde. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Ein schweres Erdbeben hat die Inselgruppe der Molukken in Indonesien erschüttert. Die amerikanische Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,1 an. Demnach ereignete sich das Beben gegen 17.17 Uhr MEZ mit einem Epizentrum etwa 140 Kilometer nordwestlich von Ternate in der Provinz Nordmolukken.



Die Behörden sprachen eine Tsunamiwarnung aus, die jedoch nach mehr als zwei Stunden wieder aufgehoben wurde. An der Küste waren viele Bewohner aus Furcht vor einem Tsunami auf höher gelegene Bereiche geflohen.