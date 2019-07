"Russland wird frei sein", hört man noch weit in die Seitengassen hinein, wohin die Demonstranten von der Polizei gedrängt werden. Manche klettern über Absperrungen, verschwinden in Parks, einige suchen Schutz in einer kleinen Kirche im Stadtzentrum. Stundenlang ziehen sie durch die Stadt, doch am Ende werden mehr als 1.000 festgenommen - junge Studenten, Familienväter und auch Rentner landen im Polizeibus. 1.074 Menschen kamen laut Polizei in Gewahrsam. Das deckt sich etwa mit Zahlen des Bürgerrechtsportals OWD-Info, das solche Fälle erfasst.