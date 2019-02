2016 hat Bernie Sanders es schon mal versucht. Archivbild

Quelle: Mike Nelson/EPA/dpa

Die Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders (77) hat nach eigenen Angaben in den zwölf Stunden seit der Bekanntgabe seiner Bewerbung für 2020 mehr als vier Millionen Dollar an Spenden eingenommen. Knapp 150.000 Einzelpersonen hätten seine Kandidatur unterstützt, so der US-Senator.



Im aktuellen Präsidentschaftsrennen war die kalifornische Senatorin Kamala Harris bislang die größte Spendensammlerin am ersten Tag. Sie hatte in den ersten 24 Stunden 1,5 Millionen Dollar eingenommen.