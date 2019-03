Mann findet tote Schlange beim Kompost. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Schreck in den Abendstunden: Auf einem Platz für Kompost hat ein Mann in Friedland in Mecklenburg-Vorpommern eine mehr als zwei Meter lange, reglos daliegende Schlange entdeckt. Er meldete seinen Fund, woraufhin das Veterinäramt das Tier abholte, wie die Polizei mitteilte.



Es stellte sich heraus, dass die Schlange, die wohl zur Familie der Boas gehört, zum Zeitpunkt ihres Fundes bereits tot war. Woher das Tier kam und ob es zu den giftigen Arten gehörte, soll nun ermittelt werden.