Europol hält die Terrorgefahr in der EU weiter für hoch. Archiv.

Quelle: Lex Van Lieshout/epa/dpa

Die Terrorismus-Gefahr bleibt in Europa nach einem Bericht von Europol weiterhin hoch. Die Zahl der Anschläge sei 2018 zwar deutlich zurückgegangen, aber zugleich seien weitaus mehr dschihadistische Anschläge vereitelt worden als im Vorjahr.



So heißt es in dem aktuellen Bericht zum Terrorismus in der EU 2018. Demnach bleibt vor allem die Gefahr von Anschlägen durch radikale Islamisten groß. 2018 wurden 13 Menschen bei Terroranschlagen getötet und Dutzende weitere verletzt.