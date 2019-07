Protest gegen Lohnunterschied zwischen Ost und West. Archiv

Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Beschäftigte in Ostdeutschland arbeiten länger als im Westen - und verdienen weniger. 2018 kamen Arbeitnehmer in den alten Bundesländern im Schnitt auf 1.295 Arbeitsstunden. Im Osten mit Berlin waren es 1.351 Stunden und damit 56 mehr.



Zugleich lagen die Jahres-Bruttolöhne je Arbeitnehmer im Westen mit 36.088 Euro um knapp 4.900 Euro höher als in den neuen Ländern mit 31.242 Euro. Das ergeben Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat.