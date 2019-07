Ein Mann geht im Hauptbahnhof an einem ICE vorbei. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Fahrgastzahlen in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn sind im ersten Halbjahr erneut gestiegen. 71,8 Millionen Reisende fuhren mit den ICE- und IC-Zügen und damit 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das teilte der staatseigene Konzern in seiner Halbjahresbilanz mit.



Beim Thema Pünktlichkeit gibt es immer noch Probleme: Im ersten Halbjahr konnte der Konzern die Quote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht verbessern. Sie lag mit 77,2 Prozent ganz leicht darunter.