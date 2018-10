Baukräne auf einer Baustelle in Hamburg. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Bauminister der Länder wollen den Bau bezahlbarer Wohnungen mit einem Bündel an Maßnahmen beschleunigen. So strebe man eine weitere Harmonisierung der Landesbauordnungen an sowie eine Typengenehmigung von Wohngebäuden in der Musterbauordnung, hieß es in Kiel zum Abschluss der Bauministerkonferenz.



"Wir brauchen für die Menschen in Deutschland mehr Bauland und mehr bezahlbaren Wohnraum", sagte der Vorsitzende der Konferenz, Schleswig-Holsteins Ressortchef Hans-Joachim Grote (CDU).