In Deutschland gibt es mehr Whisky-Brennereien als in Schottland.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Whisky ist vor allem aus Schottland bekannt - doch auch in Deutschland gibt es inzwischen eine Kultur des edlen Getreidebrands. "In Deutschland produzieren rund 200 Brennereien Whisky, in Schottland nur etwa 130", sagte Michaela Habbel, Präsidentin des Verbands Deutscher Whiskybrenner.



Nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure (BSI) in Bonn trinken inzwischen rund sechs Millionen Bundesbürger regelmäßig Whisky.