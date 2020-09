Als Beispiel dafür, dass deutsche Politiker durchaus mutig sein könnten, nennt Stefan Berger Merkels Asylpolitik. Ihr "Wir schaffen das" sei "eine mutige Aussage angesichts der hysterischen Reaktionen in den Reihen ihrer eigenen Partei und von weiter rechts". Auch Bernd Ladwig hält deutsche Politiker durchaus für visionär: "Unter anderem deshalb, weil es in einer verrückt gewordenen Welt schon mutig ist, an ein paar Errungenschaften wie geeintem Europa, Multilateralismus und Völkerrecht festzuhalten."