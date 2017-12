Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach von "einer Symbol-und Ersatzdebatte", weil es für die Abschaffung des Kooperationsverbotes keine qualifizierte Mehrheit im Bundesrat gebe. Sie plädierte stattdessen für die Schaffung eines nationalen Bildungsrates analog zum Wissenschaftsrat, und für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern.In der Diskussion um den Ausbau von Ganztagsangeboten an Grundschulen setzt Kramp-Karrenbauer auf mögliche Hilfe des Bundes. Der Bund habe schon viel Geld zur Verfügung gestellt, um vor allem in finanzschwachen Kommunen die Schulinfrastruktur zu verbessern. Die ganztägige Bildung und Betreuung in der Grundschule müsse, "so wie im Wahlprogramm von CDU/CSU gefordert, ein gemeinsames Projekt sein, das man mit entsprechender Bundesunterstützung angehen könnte und sollte", sagte die Regierungschefin.