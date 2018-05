Wenn Geldautomaten manipuliert werden, spricht man von Skimming. Quelle: Marius Becker/dpa

Datendiebe haben an Geldautomaten in Deutschland 2017 wieder deutlich häufiger zugeschlagen. Die Schadenssumme durch das Ausspähen ("Skimming") von Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden ging nach vier Jahren in Folge mit sinkenden Werten erstmals wieder nach oben.



Den Zahlen von Euro Kartensysteme zufolge summierten sich die Bruttoschäden von Januar bis November auf gut zwei Millionen Euro - das liegt bereits über dem Rekordtief des Gesamtjahres 2016 (1,9 Mio Euro).