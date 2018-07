Fischer entladen gefrorenen Fisch von einem Fischerboot. Quelle: Rungroj Yongrit/EPA/dpa

Die Menschen essen immer mehr Fisch - aber viele Bestände in den Meeren sind am Limit. Daher kommen Fische für den Konsum zunehmend aus der Zucht, wie aus einem Bericht der UN-Ernährungs- und Agrarorganisation hervorgeht.



Etwa jeder zweite verzehrte Fisch weltweit kam 2016 schon aus Aquakultur. Die gesamte weltweite Fischproduktion - Fang und Aquakultur - werde voraussichtlich von 2016 bis 2030 um 18 Prozent auf 201 Millionen Tonnen zunehmen. Dabei wird in Europa am meisten Fisch verzehrt.