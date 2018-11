Tui will in Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe und Hotels investieren. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der weltgrößte Tourismuskonzern TUI will in weitere Flugzeuge, neue Kreuzfahrtschiffe und Hotels investieren. "Wir haben 70 737-Max-Flugzeuge fest bestellt. Ich denke, dass es sinnvoll ist, insgesamt 90 abzunehmen", sagte TUI-Chef Friedrich Joussen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Ohne die Kontrolle über Flugzeuge sei es schwieriger, "neue Reiseziele für sich und die eigenen Kunden zu erschließen", so Joussen. Das Hotelangebot wolle man "in der Karibik und in Südostasien ausbauen."